ИИ научился предсказывать раковые гены с высокой точностью

Модель, названная TREE, основана на архитектуре Transformer, которая использует машинное обучение для анализа данных о биологических молекулах. Она не только выявляет наиболее важные типы данных о генах, но и находит ключевые пути, регулирующие гены, связанные с развитием рака. Исследование было опубликовано в журнале Nature Biomedical Engineering.

Основное отличие TREE от традиционных моделей заключается в том, что она учитывает структуру биологических сетей, что позволяет значительно улучшить точность предсказаний. Модель использует многомодальные данные, включая информацию о генах и других молекулах, а также учитывает структуру этих данных, что помогает лучше понять сложные взаимодействия в биологических системах.

TREE также использует механизм совмещения внимания, что позволяет лучше учитывать глобальную структуру данных и выявлять скрытые закономерности. Благодаря этому, модель значительно повышает точность прогнозов по выявлению генов, связанных с прогрессией рака, что открывает новые перспективы для разработки персонализированных методов лечения.