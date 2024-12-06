Наука и технологии
Опубликовано 06 декабря 2024, 20:51
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ИИ научился предсказывать расположение атомов в кристаллах

Что ускорит создание материалов для технологий
Ученые из Великобритании разработали искусственный интеллект (ИИ), способный предсказывать, как атомы будут располагаться в кристаллических структурах. Новый алгоритм, названный CrystaLLM, поможет ускорить процесс разработки новых материалов, которые могут быть использованы в таких технологиях, как солнечные панели, батареи и компьютерные чипы.
ИИ научился предсказывать расположение атомов в кристаллах

© Ferra.ru

CrystaLLM работает аналогично чат-ботам, обучаясь «языку» кристаллов, изучая миллионы уже известных структур. В отличие от традиционных методов, которые требуют больших вычислительных мощностей и сложных симуляций, новый ИИ «читает» описания кристаллических структур и находит закономерности в их организации. Этот подход значительно упрощает процесс, сокращая время и ресурсы.

По словам ученых, предсказание структуры кристаллов обычно похоже на решение сложной головоломки. CrystaLLM же действует как опытный решатель, распознавая эффективные паттерны и предлагая новые возможные структуры, не пробуя все варианты.

Система уже продемонстрировала способность создавать кристаллические структуры даже для материалов, с которыми она никогда не сталкивалась.