ИИ научился предсказывать расположение атомов в кристаллах

CrystaLLM работает аналогично чат-ботам, обучаясь «языку» кристаллов, изучая миллионы уже известных структур. В отличие от традиционных методов, которые требуют больших вычислительных мощностей и сложных симуляций, новый ИИ «читает» описания кристаллических структур и находит закономерности в их организации. Этот подход значительно упрощает процесс, сокращая время и ресурсы.

По словам ученых, предсказание структуры кристаллов обычно похоже на решение сложной головоломки. CrystaLLM же действует как опытный решатель, распознавая эффективные паттерны и предлагая новые возможные структуры, не пробуя все варианты.

Система уже продемонстрировала способность создавать кристаллические структуры даже для материалов, с которыми она никогда не сталкивалась.