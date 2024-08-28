ИИ научился предсказывать свойства материалов

Создание универсальных моделей для материаловедения представляет собой сложную задачу из-за разнообразия структур и свойств. Команда под руководством профессоров Юн Сю и Венхуи Дуана преодолела эти трудности, создав обширную базу данных из более чем 10 000 структур материалов.

Используя эту базу данных и улучшенный метод DeepH-2, учёные смогли разработать модель, способную точно предсказывать свойства материалов с различным химическим составом. Этот прорыв открывает новые возможности для искусственного интеллекта в области материаловедения и ускоряет процесс открытия новых материалов.

Работа опубликована в журнале Science Bulletin.