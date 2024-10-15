ИИ научился предсказывать трещины в бетонных структурах

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, описываются факторы, влияющие на разрушение, включая возраст, толщину, температуру и уровень трафика. На основании анализа данных были выделены ключевые параметры, влияющие на долговечность конструкций, такие как годовая температура, осадки и влажность.

Главный автор исследования, профессор Гази Аль-Хатиб, отметил, что полученные результаты могут помочь инженерам заранее выявлять потенциальные проблемы и разрабатывать стратегии профилактики. Модели машинного обучения, основанные на регрессионном анализе, показали высокую точность в прогнозировании разрушения.

Профессор Аль-Хатиб подчеркнул важность учета критических факторов при планировании обслуживания железобетонных конструкций, что может значительно повысить их долговечность и безопасность.