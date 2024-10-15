Наука и технологии
Опубликовано 15 октября 2024, 09:45
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ИИ научился предсказывать трещины в бетонных структурах

Ученые разработали методы для предотвращения разрушений
Ученые из Университета Шарджи разработали модели машинного обучения, способные предсказывать, когда и почему железобетонные конструкции начинают изнашиваться и трескаться. Несмотря на свою прочность, бетон подвержен разрушению из-за коррозии стальных элементов, что приводит к так называемому спаллингу.
ИИ научился предсказывать трещины в бетонных структурах

© Ferra.ru

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, описываются факторы, влияющие на разрушение, включая возраст, толщину, температуру и уровень трафика. На основании анализа данных были выделены ключевые параметры, влияющие на долговечность конструкций, такие как годовая температура, осадки и влажность.

Главный автор исследования, профессор Гази Аль-Хатиб, отметил, что полученные результаты могут помочь инженерам заранее выявлять потенциальные проблемы и разрабатывать стратегии профилактики. Модели машинного обучения, основанные на регрессионном анализе, показали высокую точность в прогнозировании разрушения.

Профессор Аль-Хатиб подчеркнул важность учета критических факторов при планировании обслуживания железобетонных конструкций, что может значительно повысить их долговечность и безопасность.

ИИ научился предсказывать трещины в бетонных структурах

© Scientific Reports