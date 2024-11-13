ИИ научился предсказывать угрозу для спутников в космосе

Новая модель, разработанная в рамках проекта PreMevE-MEO, позволяет точнее прогнозировать поведение этих частиц, обеспечивая более эффективные прогнозы на каждый час. Исследования показывают, что использование данных с 12 спутников в средней околоземной орбите и одного спутника на геосинхронной орбите позволяет значительно улучшить прогнозирование.

Ученые использовали алгоритм машинного обучения, сочетая сверточные нейронные сети с трансформаторами, чтобы улучшить точность модели. В результате этого подхода они продемонстрировали возможность создания высокоточных прогнозов с использованием исторических данных о космическом окружении, собранных за десятилетия.