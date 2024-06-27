ИИ научился предсказывать все формы пептидов для лекарств будущего

PepFlow использует машинное обучение и законы физики для моделирования различных вариантов свертывания пептида. Статья об исследовании опубликована в журнале Nature Machine Intelligence. Форма пептида напрямую влияет на его функцию в организме.

PepFlow превосходит систему AlphaFold2 от DeepMind, которая предсказывает структуру белков. PepFlow может создавать спектр форм пептида, чего не умеет AlphaFold2.

PepFlow также может моделировать необычные структуры пептидов, например циклические структуры, которые перспективны для создания лекарств. Несмотря на преимущества, PepFlow, как первая версия модели, имеет ограничения. Авторы планируют усовершенствовать модель, например, учесть растворитель, в котором находятся пептиды.