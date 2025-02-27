ИИ научился придумывать цели, как человек

Цели играют важную роль в человеческом поведении, но до сих пор ученые мало знали о том, как люди их формируют. Чтобы разобраться в этом, исследователи провели серию экспериментов. Участников помещали в виртуальную комнату с различными объектами и просили придумать игры, используя доступные предметы. Например, одним из предложенных заданий было бросить мяч в корзину, сначала отскочив от стены, или построить башню из деревянных блоков.

Записанные описания почти 100 придуманных игр стали основой для обучения ИИ-модели. Анализ показал, что люди создают цели, следуя двум простым принципам: во-первых, они учитывают физические ограничения (мяч должен реально долететь до корзины), а во-вторых, комбинируют известные элементы, создавая новые игры.

Обученная модель смогла самостоятельно генерировать новые игровые задачи, используя те же принципы. Чтобы проверить качество работы ИИ, исследователи попросили другую группу людей оценить созданные цели по таким параметрам, как интересность, сложность и оригинальность. Оказалось, что оценки игр, придуманных людьми и ИИ, практически не различались.

Этот эксперимент дает лучшее понимание того, как формируются человеческие цели, и может помочь в разработке искусственного интеллекта, который сможет придумывать творческие задачи, помогать в создании игр и развлекательных программ.