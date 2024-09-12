ИИ научился прогнозировать срок службы литиевых батарей

Опубликовано 12 сентября 2024, 21:301 мин.
ИИ научился прогнозировать срок службы литиевых батарейПрогнозирование жизни батареи с минимальной погрешностью
Точное прогнозирование срока службы литий-ионных батарей имеет решающее значение для надежности оборудования. Однако это сложно из-за неопределенности условий эксплуатации. Ученые из Даляньского института химической физики (DICP) Китайской академии наук (CAS) разработали новаторскую модель глубокого обучения.
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Модель, называемая DS-ViT-ESA, предназначена для прогнозирования текущего цикла жизни и оставшегося срока службы литий-ионной батареи. Исследование опубликовано в журнале IEEE Transactions on Transportation Electrification.
Модель, разработанная на основе ограниченного количества данных о циклах зарядки, успешно предсказала срок службы батареи с ошибкой всего 5,40% и 4,64% для оставшегося срока и текущего цикла соответственно. Она также продемонстрировала способность к нулевой генерализации, сохраняя точность даже при тестировании на стратегиях зарядки, не входящих в набор обучающих данных.