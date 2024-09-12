ИИ научился прогнозировать срок службы литиевых батарей

Модель, называемая DS-ViT-ESA, предназначена для прогнозирования текущего цикла жизни и оставшегося срока службы литий-ионной батареи. Исследование опубликовано в журнале IEEE Transactions on Transportation Electrification.

Модель, разработанная на основе ограниченного количества данных о циклах зарядки, успешно предсказала срок службы батареи с ошибкой всего 5,40% и 4,64% для оставшегося срока и текущего цикла соответственно. Она также продемонстрировала способность к нулевой генерализации, сохраняя точность даже при тестировании на стратегиях зарядки, не входящих в набор обучающих данных.