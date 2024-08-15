ИИ научился проводит научные исследования самостоятельно

Научные исследования обычно требуют много времени, начиная с формирования идеи и заканчивая написанием статьи. Новый ИИ-систему автоматизирует весь процесс — от генерации идей до публикации результатов. Это позволяет значительно сократить затраты и ускорить исследования.

Система использует большие языковые модели для имитации научного процесса и уже успешно применялась в области ИИ-исследований. Если её возможности подтвердятся, это может кардинально изменить научное сообщество, затронув финансирование исследований и потребность в человеческих ресурсах.