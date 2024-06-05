ИИ научился распознавать дефекты на 3D-печати

Опубликовано 05 июня 2024, 06:45
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ИИ научился распознавать дефекты на 3D-печатиДеталей
Ученые из Университета Иллинойса в США разработали новый метод на основе модели искусственного интеллекта (ИИ) обнаружения дефектов в деталях, созданных с помощью 3D-печати. Одна из главных задач на любом производстве — проверка качества продукции. В случае с 3D-печатью контроль особенно сложен, ведь детали могут иметь трехмерные формы и внутренние полости, которые трудно осмотреть.
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Ученые предложили технологию на основе глубокого машинного обучения, которая значительно упрощает обнаружение дефектов в 3D-печатных изделиях. Для создания своей модели исследователи использовали computer simulations (компьютерное моделирование) для генерации десятков тысяч искусственных дефектов.
Каждый такой дефект имел разный размер, форму и расположение, что позволило модели глубокого обучения «изучить» широкий спектр возможных повреждений и научиться различать бракованные детали от годных.
Затем алгоритм проверили на реальных деталях, часть из которых содержала дефекты. Алгоритм успешно обнаружил сотни дефектов в реальных изделиях, которые он никогда не видел ранее.