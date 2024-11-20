ИИ научился распознавать депрессию по речи и активности мозга

Депрессия — одно из самых распространенных психических заболеваний, затрагивающее около 280 миллионов человек по всему миру. Современные методы диагностики часто используют один тип данных, что ограничивает точность. Новый метод, сочетая информацию о мозговой активности (ЭЭГ) и особенности речи, достигает впечатляющей точности в 97,53%.

По словам ученых, голос человека может подсказать больше о его эмоциональном состоянии, чем другие параметры. Например, изменения в интонации, темпе речи и общей энергии голоса могут быть индикаторами депрессии, которые сложно подделать, в отличие от выражений лица.

Для эксперимента использовались данные ЭЭГ из открытого набора данных MODMA, а также аудиофайлы, полученные во время вопросов и ответов и чтения текстов. С помощью усовершенствованной модели глубокого обучения DenseNet-121, исследователи смогли анализировать изменения сигналов и точно разделить людей на здоровых и депрессивных.

В будущем такой ИИ может ускорить процесс диагностики депрессии, а также сделать его доступным дистанционно, что поможет избежать субъективных оценок. Однако, для этого необходимы дополнительные клинические испытания и улучшения модели, в том числе для объяснения результатов диагностики.

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