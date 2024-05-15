ИИ научился распознавать фальшивые монеты

Новая система анализирует изображения монет и выявляет на них подозрительные детали, которые не всегда видны невооруженным глазом. Разработчики использовали машинное обучение для поиска закономерностей, которые могут указывать на подделку. Например, это могут быть незначительные отклонения в размере букв, изображений или самой монеты.

Сначала подозрительные монеты сканируют при помощи специального оборудования, полученные изображения затем делят на фрагменты. Алгоритм искусственного интеллекта анализирует эти фрагменты, обращая внимание на цвет, текстуру, форму и размер.

На основе собранной информации система делает вывод о подлинности монеты.

По словам ученых, их технологию можно применять для обнаружения не только фальшивых денег, но и других поддельных товаров, например продуктов питания или напитков.