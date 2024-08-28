ИИ научился распознавать раковые клетки на ранних стадиях

Новая технология использует микроскопию STORM для анализа изображений клеток с высокой разрешающей способностью. Это позволяет искусственному интеллекту распознавать даже самые незначительные изменения в структуре клетки.

Искусственный интеллект может обнаружить изменения в ядре клетки всего через час после заражения вирусом, отметили ученые. Эта технология может быть использована для ранней диагностики инфекционных заболеваний и разработки новых методов лечения. Она также может помочь в исследовании стволовых клеток.

Эта технология может ускорить процесс исследования стволовых клеток и сделать его более эффективным.

Ученые продолжают работать над совершенствованием этой технологии и надеются, что она будет использоваться в клинической практике в ближайшем будущем.