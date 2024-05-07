ИИ научился распознавать скрытую аритмию сердца

Опубликовано 07 мая 2024, 23:48
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ИИ научился распознавать скрытую аритмию сердцаПо данным эхокардиограммы
Ученые из США создали программу искусственного интеллекта, которая может обнаруживать нарушения сердечного ритма по данным ультразвукового исследования (эхокардиограммы). Аритмия сердца — это состояние, при котором сердцебиение становится нерегулярным. Иногда аритмия протекает бессимптомно и не выявляется во время приема врача.
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Новая программа искусственного интеллекта анализирует изображения с эхокардиограммы и может определить пациентов с скрытой формой нарушения сердечного ритма — фибрилляцией предсердий. Фибрилляция предсердий — это серьезное заболевание, которое может привести к инсульту и сердечной недостаточности.
Ранее аритмию диагностировали по симптомам и факторам риска. Новая разработка способна выявить аритмию на ранней стадии, даже если она не проявляется во время исследования.
Это позволит врачам своевременно назначать лечение и предотвращать серьезные осложнения.