ИИ научился распознавать скрытую аритмию сердца

Новая программа искусственного интеллекта анализирует изображения с эхокардиограммы и может определить пациентов с скрытой формой нарушения сердечного ритма — фибрилляцией предсердий. Фибрилляция предсердий — это серьезное заболевание, которое может привести к инсульту и сердечной недостаточности.

Ранее аритмию диагностировали по симптомам и факторам риска. Новая разработка способна выявить аритмию на ранней стадии, даже если она не проявляется во время исследования.

Это позволит врачам своевременно назначать лечение и предотвращать серьезные осложнения.