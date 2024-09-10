ИИ научился рисовать раковые ткани для диагностики

Модель использует генеративный ИИ для создания точных изображений окрашенных тканей, имитирующих визуализацию для различных клеточных маркеров. Это помогает избежать дорогостоящих лабораторных анализов, особенно когда доступно ограниченное количество тканей.

«VirtualMultiplexer» преобразует фотографию одного окрашивания ткани в изображения, показывающие, как бы выглядела ткань, если бы ее окрашивали другими маркерами. Модель обучена на множестве изображений тканей с экспериментальными красителями и может создавать виртуальные версии нужных красителей.

Проверки показали, что виртуальные изображения точны и клинически полезны, что подтверждает надежность модели. Технология имеет потенциал для улучшения исследований и диагностики рака, помогая формулировать гипотезы и планировать эксперименты.