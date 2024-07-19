Наука и технологии
Опубликовано 19 июля 2024, 20:49
1 мин.

ИИ научился создавать карты окружающей среды с помощью Minecraft

Показало исследование
Искусственный интеллект (ИИ) научился строить пространственные карты, используя популярную игру Minecraft. Исследование, опубликованное в июле в журнале Nature Machine Intelligence, демонстрирует, как нейронные сети могут использовать алгоритмы предсказательного кодирования для создания карт окружающей среды.
ИИ научился создавать карты окружающей среды с помощью Minecraft

© Ferra.ru

Команда ученых из Калифорнийского технологического института (Caltech), возглавляемая студентом Джеймсом Горнетом из лаборатории Ма́тта Томсона, создала виртуальные среды в Minecraft с элементами, такими как деревья, реки и пещеры. Затем они записали видео игрока, исследующего эти пространства, и использовали его для обучения нейронной сети. В результате сеть научилась понимать организацию объектов в игровом мире и могла «предсказывать» окружающую среду при перемещении.

Особенностью этого исследования стало то, что нейронная сеть не просто использовала уже готовые карты, а самостоятельно создала и организовала свое представление о пространстве. В результате удалось увидеть, как объекты хранятся в пространственном контексте, создавая карту Minecraft внутри самой сети.

ИИ научился создавать карты окружающей среды с помощью Minecraft
© Nature Machine Intelligence