ИИ научился создавать карты окружающей среды с помощью Minecraft

Команда ученых из Калифорнийского технологического института (Caltech), возглавляемая студентом Джеймсом Горнетом из лаборатории Ма́тта Томсона, создала виртуальные среды в Minecraft с элементами, такими как деревья, реки и пещеры. Затем они записали видео игрока, исследующего эти пространства, и использовали его для обучения нейронной сети. В результате сеть научилась понимать организацию объектов в игровом мире и могла «предсказывать» окружающую среду при перемещении.

Особенностью этого исследования стало то, что нейронная сеть не просто использовала уже готовые карты, а самостоятельно создала и организовала свое представление о пространстве. В результате удалось увидеть, как объекты хранятся в пространственном контексте, создавая карту Minecraft внутри самой сети.