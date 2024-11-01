ИИ научился точнее предсказывать развитие рака груди, чем стандартные тесты

Рак груди может развиваться с разной скоростью. Одни опухоли быстро растут, другие — медленно. Это затрудняет подбор оптимального лечения для пациентов. Сейчас для оценки агрессивности опухоли применяются тесты вроде Oncotype DX, основанные на генетике или краткосрочном мониторинге.

Стартап Ataraxis AI, основанный лишь в прошлом году, представил ИИ-модель, способную прогнозировать развитие рака более точно. Для обучения алгоритма стартап сотрудничал с больницами, используя большие базы данных изображений опухолей и статистику пациентов. Чтобы минимизировать ошибки, команда создала несколько разных моделей, чьи прогнозы потом усредняются.

В ходе тестирования на 3,500 пациентах с использованием архивных данных новый ИИ оказался на 30% точнее существующих методов, таких как Oncotype DX. Разработчики планируют усовершенствовать модель и создать другие инструменты, которые помогут врачам точнее оценивать особенности опухолей.