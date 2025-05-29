Наука и технологии
Опубликовано 29 мая 2025, 09:45
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ИИ научился точнее предсказывать таяние льдов в Арктике

Модель SICNetseason обходит «весенний барьер» прогноза
Учёные из Китайской академии наук разработали новую модель на основе искусственного интеллекта (ИИ) для более точного сезонного прогноза арктических льдов. Это особенно важно для оценки последствий климатических изменений и планирования судоходства в регионе.
ИИ научился точнее предсказывать таяние льдов в Арктике

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Традиционные методы, основанные на численных моделях и статистике, часто сталкиваются с трудностью, известной как «весенний барьер предсказуемости». Эта проблема мешает надёжно прогнозировать объёмы морского льда в сентябре по данным весеннего сезона.

Чтобы преодолеть это ограничение, команда исследователей представила модель SICNetseason. Она использует архитектуру Swin-Transformer для анализа нелинейных связей между изменениями льда весной и его состоянием в сентябре. Такая схема позволяет учитывать как глобальные, так и локальные зависимости в данных и обеспечивать более точные прогнозы.

Проведённые эксперименты показали, что при использовании данных за апрель и май, новая модель улучшает точность прогноза объёма льда на 7−10% по сравнению с предыдущими методами. Кроме того, границы распространения льда определяются с точностью, превышающей традиционные подходы на более чем 14%.

Исследование также подчеркнуло важность толщины льда весной — этот показатель вносит значительный вклад в преодоление барьера и повышает точность прогноза более чем на 20%.