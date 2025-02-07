ИИ научился точнее распознавать эмоции

Распознавание эмоций с помощью ИИ может применяться в медицине, образовании, маркетинге и развлечениях. Например, такие технологии могут помочь врачам отслеживать состояние пациентов, которые не могут выразить свои чувства словами, или создавать персонализированные обучающие программы, подстраивающиеся под эмоциональное состояние учеников. В индустрии развлечений ИИ может сделать виртуальных персонажей более реалистичными, а в сфере обслуживания — улучшить взаимодействие с клиентами.

Ранее системы распознавания эмоций основывались в основном на анализе мимики, сопоставляя выражения лица с базами данных. Однако этот метод не всегда был точен, так как эмоции человека часто зависят от контекста и сопровождаются дополнительными сигналами, такими как интонация или текстовая переписка.

Ученые Цзянь Се и Дань Чу из Фуяньского педагогического университета предложили новый подход, который учитывает сразу несколько факторов. Их система смогла достичь точности в 98,6% при распознавании эмоций. Особенно хорошо она определяла радость и нейтральные состояния, но испытывала сложности с эмоциями, такими как отвращение и удивление.