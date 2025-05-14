ИИ научился точно группировать онкопациентов по прогнозам лечения

Метод основан на машинном обучении и прошел тестирование на обезличенных медицинских данных более 3200 пациентов с мелкоклеточным раком легких. В анализ вошли показатели крови, диагнозы, стадия опухоли и другие факторы. На основе этих данных система сформировала три основные группы пациентов, отличающихся ожидаемой продолжительностью жизни после начала терапии.

Оказалось, что в группе с наилучшими прогнозами чаще были женщины, а сопутствующие заболевания, такие как диабет и сердечная недостаточность, встречались реже. В группе с худшими результатами преобладали мужчины с множественными метастазами и проблемами с печенью и почками. Средняя продолжительность жизни в этой группе была менее половины от показателя первой.

После этого систему протестировали на другом наборе данных — с пациентами, страдающими немелкоклеточным раком легких. Результаты почти полностью совпали, что подтверждает надежность метода.

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