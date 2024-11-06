Наука и технологии
Опубликовано 06 ноября 2024, 20:11
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ИИ научился точно моделировать движение частиц в жидкости

Новый подход предсказывает коэффициент сопротивления с высокой точностью
Ученые из Университета науки и технологий Нанкина разработали новый метод для точного моделирования движения частиц в жидкости c использованием искусственного интеллекта (ИИ). Это имеет важное значение для таких отраслей, как химическая инженерия и аэрокосмическая промышленность, где важно учитывать коэффициент сопротивления частиц в жидкости.
ИИ научился точно моделировать движение частиц в жидкости

© Ferra.ru

Ранее расчет этого коэффициента для частиц неправильной формы был сложной задачей. Однако, с помощью машинного обучения и численных методов, команда разработала высокоточную модель, которая предсказывает коэффициент сопротивления для многоугольных частиц с погрешностью менее 5%.

Для этого ученые использовали метод дискретных элементов (DEM) и метод решетки Больцмана (LBM), которые позволили создать точную базу данных для обучения машинных моделей. Среди них модель на основе генетического алгоритма и искусственной нейронной сети (GA-ANN) показала наилучший результат.

По словам профессора Чена Чена, одного из ведущих исследователей, это открытие демонстрирует огромный потенциал машинного обучения для решения сложных задач в области гидродинамики. Точное моделирование коэффициента сопротивления имеет широкое применение в таких сферах, как фильтрация, осаждение и движение, что может повысить эффективность различных промышленных процессов.

ИИ научился точно моделировать движение частиц в жидкости

© International Journal of Mechanical System Dynamics