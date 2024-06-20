ИИ научился управлять лесозаготовительным комбайном

Ранее обучение ИИ для управления роботами требовало большого количества реальных данных, что дорого и опасно для сложной техники. Ученые решили эту проблему, сначала тренируя ИИ в виртуальной среде, а затем перенося знания в реальный мир.

Для обучения использовался суперкомпьютер университета Умео. Традиционные методы обучения ИИ для управления сложной техникой ограничивались цифровыми системами или небольшими роботами.

Виртуальная среда обучения ИИ основана на физическом моделировании, точно рассчитывающим динамику машины и ее взаимодействие с ландшафтом и бревнами. Однако, разница между виртуальной средой и реальностью всё же существует.

Данное исследование было представлено на Всемирном лесном конгрессе IUFRO в Стокгольме.