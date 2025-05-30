Наука и технологии
Опубликовано 30 мая 2025, 06:00
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ИИ научился воображать: новая архитектура имитирует мышление человека

Модель Co4 приближает нейросети к когнитивным процессам мозга
Ученые представили новую архитектуру искусственного интеллекта (ИИ), способную имитировать такие состояния человеческого мозга, как воображение и высокоуровневое мышление. Разработка основана на последних нейробиологических исследованиях и может серьезно повлиять на будущее ИИ.
ИИ научился воображать: новая архитектура имитирует мышление человека

© Ferra.ru

Исследование показало, что в мозге человека существует взаимодействие между внешними данными и внутренними состояниями — например, при переходе от бодрствования ко сну. Это взаимодействие происходит в особом типе нейронов, которые обрабатывают информацию из двух источников: снаружи (внешние стимулы) и изнутри (контекст, мысли, ожидания).

Новая модель, созданная профессором Ахсаном Адила из Университета Стерлинга, имитирует эту работу мозга. Она называется Co4 и построена на базе трансформеров, но с важным отличием: модель заранее выбирает наиболее значимую информацию, прежде чем применить к ней внимание. Это позволяет ускорить обучение и снизить нагрузку на вычисления.

Co4 анализирует данные по схеме «вопрос — подсказка — гипотеза». Такой подход повторяет человеческое мышление при решении задач: человек формулирует вопрос, ищет подсказки и строит возможные ответы, уточняя их по мере размышлений. Модель тоже учится переходить от первоначальных предположений к более точным выводам.

Испытания новой архитектуры включали задачи в области обучения, компьютерного зрения и понимания языка. Результаты оказались обнадеживающими: модель показывала высокую эффективность при меньших затратах ресурсов.