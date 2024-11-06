ИИ научился выявить риски деменции у пожилых людей по голосу

Процесс анализа речи позволяет оценивать когнитивные функции, такие как память и внимание, а также языковые и артикуляционные навыки. Это дает возможность рано диагностировать снижение когнитивных и моторных функций у пациентов с легкими когнитивными нарушениями и деменцией.

С помощью новой технологии, которая впервые сочетает в себе анализ речи и большие языковые модели, ученые достигли рекорда точности 87,3% в тестировании ADReSSo, опередив предыдущий рекорд на 1,9%. Также была разработана приложение для предсказания групп высокого риска по результатам речевых высказываний.

Технология, ориентированная на удобство для пожилых людей, будет протестирована в центрах социального обслуживания. Главный исследователь Кан Бён Ок отметил, что новое решение позволяет проводить регулярный мониторинг состояния здоровья без необходимости посещения медицинских учреждений.