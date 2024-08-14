ИИ научился выявлять болезни по цвету языка

Опубликовано 14 августа 2024, 06:00
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ИИ научился выявлять болезни по цвету языкаС точностью 98%
Учёные из Ирака и Австралии разработали алгоритм на основе искусственного интеллекта (ИИ), который с точностью 98% предсказывает различные заболевания, анализируя цвет человеческого языка. Этот метод может диагностировать диабет, инсульт, анемию, астму, болезни печени и желчного пузыря, COVID-19, а также сосудистые и желудочно-кишечные заболевания.
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Исследователи провели серию экспериментов с 5 260 изображениями, чтобы обучить алгоритмы машинного обучения определению цвета языка. Для исследования использовались 60 изображений языка пациентов с различными заболеваниями.
Система анализирует цвет языка и предоставляет диагноз в реальном времени. Это новое решение подтверждает, что ИИ может значительно продвинуть медицину, отметили ученые. В будущем планируется использовать смартфоны для диагностики заболеваний с помощью этого метода.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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