ИИ научился выявлять болезни по цвету языка

Исследователи провели серию экспериментов с 5 260 изображениями, чтобы обучить алгоритмы машинного обучения определению цвета языка. Для исследования использовались 60 изображений языка пациентов с различными заболеваниями.

Система анализирует цвет языка и предоставляет диагноз в реальном времени. Это новое решение подтверждает, что ИИ может значительно продвинуть медицину, отметили ученые. В будущем планируется использовать смартфоны для диагностики заболеваний с помощью этого метода.