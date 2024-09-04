ИИ научился выявлять финансовое мошенничество

Как сообщает статья, опубликованная в журнале Big Data Mining and Analytics, FraudGCN представляет собой графовую сверточную сеть, способную обрабатывать данные, представленные в виде графов. Это позволяет более эффективно выявлять паттерны мошенничества и предсказывать его возникновение, используя сложные взаимосвязи между компаниями.

В отличие от традиционных методов, которые ориентированы на анализ одной фирмы, FraudGCN учитывает сложные связи в цепочках поставок и между отраслями, что делает его более эффективным инструментом в борьбе с финансовыми махинациями. Тестирование на данных китайских компаний показало, что новая система превзошла существующие подходы на 3−4%.