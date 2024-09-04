ИИ научился выявлять финансовое мошенничество

Опубликовано 04 сентября 2024, 20:381 мин.
ИИ научился выявлять финансовое мошенничествоВ цепочках поставок
Ученые разработали систему машинного обучения, способную не только выявлять финансовое мошенничество в одной компании, но и предсказывать возможные случаи мошенничества по всей цепочке поставок и в отраслях. Эта разработка, названная FraudGCN, использует теорию графов для анализа связей между различными компаниями и их взаимодействий.
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Как сообщает статья, опубликованная в журнале Big Data Mining and Analytics, FraudGCN представляет собой графовую сверточную сеть, способную обрабатывать данные, представленные в виде графов. Это позволяет более эффективно выявлять паттерны мошенничества и предсказывать его возникновение, используя сложные взаимосвязи между компаниями.
В отличие от традиционных методов, которые ориентированы на анализ одной фирмы, FraudGCN учитывает сложные связи в цепочках поставок и между отраслями, что делает его более эффективным инструментом в борьбе с финансовыми махинациями. Тестирование на данных китайских компаний показало, что новая система превзошла существующие подходы на 3−4%.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак