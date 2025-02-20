ИИ научился выявлять нехватку зеленых зон в городах

Исследование проводилось на примере Карачи — крупнейшего города Пакистана. Этот мегаполис с плотной застройкой и разными уровнями озеленения стал идеальным испытательным полигоном. Анализ показал значительный дисбаланс: в одних районах есть тенистые улицы, а в других практически отсутствует растительность.

Традиционные методы спутникового анализа пропускают до 37% растительности, что затрудняет точное измерение зеленых зон. Новая система, основанная на архитектуре DeepLabV3+, увеличивает точность определения на 13,4%, достигая 89,4% точности против 63,3% у старых технологий. Алгоритм обучен распознавать различия между травой и деревьями даже в сложных условиях, например при разном освещении или в разные сезоны.

Результаты исследования показали, что на одного жителя Карачи приходится в среднем 4,17 квадратных метра зеленых насаждений, что менее половины минимального уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (9 м² на человека). В некоторых районах показатель падает до 0,1 м², тогда как в более развитых зонах он превышает 80 м². Кроме того, в районах с большим количеством зелени отмечены более низкие температуры, что доказывает важность озеленения для охлаждения городов.

Ученые отмечают, что их методика доступна для использования в других городах, но требует адаптации под местные условия.