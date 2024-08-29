ИИ научился выявлять поддельные вакцины в цепочках поставок

Метод основан на матричной лазерной десорбционной ионизационной масс-спектрометрии (MALDI-MS), уже используемой в клиниках для диагностики. Он сочетает MALDI-MS с открытым машинным обучением для создания надежной модели, способной различать вакцины по многокомпонентным данным, а не по одному маркеру.

Результаты исследования продемонстрировали возможность точного различения настоящих вакцин от поддельных, таких как вакцины против гриппа, вируса гепатита B и менингококковой инфекции. Новый метод обещает улучшить глобальную проверку цепочек поставок вакцин и повысить их безопасность.