ИИ научился выявлять рак кожи за 6 минут

Проект iToBoS объединяет 20 международных партнеров, включая специалистов Института интегральных схем общества Фраунгофера в Германии. В основе системы лежат передовые алгоритмы машинного обучения, которые позволяют сканеру анализировать кожные покровы, выявлять аномалии и отслеживать изменения во времени. Это значительно упрощает диагностику для врачей и снижает риск ошибочных заключений.

Меланома является самой агрессивной формой рака кожи и составляет 60% всех злокачественных новообразований. Количество случаев заболевания стремительно растет, но раннее выявление значительно повышает шансы на успешное лечение. Традиционные методы диагностики требуют времени и могут быть неточными, так как врачам приходится вручную изучать каждое новообразование на коже.

Разработанный сканер оснащен высокоточным объективом, имитирующим работу человеческого глаза, и использует новейшие ИИ-методы для обработки изображений. В процессе диагностики система анализирует не только фотографии кожи, но и другие данные пациента, включая генетическую предрасположенность и влияние солнечного излучения.

Ключевой особенностью проекта является использование объяснимого ИИ (XAI), который позволяет понять, как система принимает решения. Это исключает «эффект черного ящика», когда алгоритмы выдают результат, но не объясняют, на чем он основан. Благодаря этому врачи могут доверять выводам машины и принимать более обоснованные решения.

Сканер iToBoS уже тестируется в медицинских центрах в Австралии и Испании.