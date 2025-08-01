ИИ научился выявлять риск диабета до появления симптомов

Традиционно для диагностики диабета используется показатель HbA1c, отражающий средний уровень сахара в крови за последние месяцы. Однако он не позволяет точно понять, кто из здоровых людей может в ближайшее время перейти в преддиабетическое состояние или развить диабет 2 типа.

Новая ИИ-модель использует показания непрерывного мониторинга глюкозы, а также данные о питании, активности, микробиоме кишечника, генетике и пульсе. Исследование показало, что один из ключевых признаков риска — это время, за которое уровень сахара в крови возвращается к норме после скачка. У людей с диабетом на это уходит более 100 минут, тогда как у здоровых — значительно меньше.

В исследовании участвовали более 1000 человек, включая здоровых людей, а также тех, у кого диагностирован диабет или преддиабет. Все они проходили наблюдение дистанционно — носили датчики, вели дневники питания и отправляли образцы биоматериалов.

ИИ смог отличить людей с высоким риском даже при одинаковых лабораторных показателях HbA1c. Это открывает возможность более точного и индивидуального подхода к лечению и профилактике.