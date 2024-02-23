ИИ научился завоевывать доверие человека, меняя стиль общения

Опубликовано 23 февраля 2024, 00:05
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ИИ научился завоевывать доверие человека, меняя стиль общенияС помощью проб и ошибок
Американские ученые обнаружили, что искусственный интеллект (ИИ) может эффективно завоевывать доверие людей, изменяя свой стиль общения. Исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Сан-Хосе, выявило, что ИИ-помощник, способен автономно разрабатывать стратегии, чтобы убедить окружающих в своей надежности, пишет «Газета.Ru» ссылаясь на научную статью в журнале Management Science (MNSC).
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По словам одного из ученых, человек может заслужить доверие других, обучаясь этому методом проб и ошибок. ИИ может обучаться с помощью этой схемы.
Согласно исследованию, социальное поведение ИИ может эндогенно определяться через интерактивное обучение, предоставляя новый инструмент для изучения поведения в сценариях, требующих принятия решений и сотрудничества.
Это открывает перспективы для более эффективного взаимодействия между искусственным интеллектом и людьми, а также для создания более доверительных и комфортных виртуальных помощников.
Источник:Газета.Ru
Автор:Булат Кармак