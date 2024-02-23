ИИ научился завоевывать доверие человека, меняя стиль общения

По словам одного из ученых, человек может заслужить доверие других, обучаясь этому методом проб и ошибок. ИИ может обучаться с помощью этой схемы.

Согласно исследованию, социальное поведение ИИ может эндогенно определяться через интерактивное обучение, предоставляя новый инструмент для изучения поведения в сценариях, требующих принятия решений и сотрудничества.

Это открывает перспективы для более эффективного взаимодействия между искусственным интеллектом и людьми, а также для создания более доверительных и комфортных виртуальных помощников.