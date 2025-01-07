ИИ-наушники Timekettle W4 Pro смогут переводить разговор на разные языки в реальном времени

Устройство автоматически переводит телефонные и видеозвонки на 40 языков с задержкой всего 3-5 сек после произнесенной фразы. Переведенная речь звучит громче оригинала, что упрощает восприятие.

Кроме перевода звонков, наушники можно использовать для общения лицом к лицу, передавая один наушник собеседнику.

Также система на базе ИИ умеет подводить итоги разговора, делая краткие резюме. Устройство работает на основе новой операционной системы Babel OS, которая поддерживает настройку пользовательских словарей, предугадывает реплики и передает перевод с учетом эмоций и интонации.

Наушники Timekettle W4 Pro поступят в продажу в это воскресенье по цене $449.