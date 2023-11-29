ИИ не отнимет работу у людей. Но сделает вам больно иначе

Это вызвало беспокойство среди экономистов по всему миру, которые опасаются, что такие технологии могут привести к массовой потере рабочих мест.

Однако, согласно последнему исследованию Европейского центрального банка, влияние ИИ на рынок труда оказалось неоднозначным.

Исследование, охватывающее 16 европейских стран, показало, что развитие ИИ не только не сократило количество рабочих мест, но и способствовало их росту, особенно для высококвалифицированных специалистов.

По данным исследователей Уэбба и Фельтена, количество рабочих мест для людей с высокой квалификацией увеличилось на 3,1% и 6,7% соответственно. Однако, в то же время, наблюдалось небольшое сокращение рабочих мест, требующих низкой или средней квалификации, из-за автоматизации процессов с помощью ИИ.

Тем не менее, эксперты Европейского центрального банка выражают опасения, что автоматизация может привести к снижению средней заработной платы.

Это связано с усиливающимся неравенством в оплате труда между высококвалифицированными работниками и теми, кто обладает низкой или средней квалификацией. Пока что падение средней заработной платы не ощущается сильно, но есть предположения о том, что в будущем ситуация может ухудшиться.