Согласно опубликованным рекомендациям, хотя искусственный интеллект и другие «неестественные лица» не могут быть указаны в качестве изобретателей, «использование ИИ физическим лицом не исключает признание физического лица как изобретателя». Лица, подающие заявки на патенты, обязаны раскрывать использование нейросети в процессе изобретения. Однако для регистрации патента человек, должен внести значительный вклад в концепцию изобретения.

В 2020 году USPTO определил, что только «естественные люди» могут подавать заявки на патенты, отклонив петицию исследователя Стивена Талера. Талер добавил созданную им систему искусственного интеллекта DABUS в качестве изобретателя в заявке на патент. Решение USPTO было подтверждено судом США.

USPTO и Управление по авторским правам США провели ряд публичных консультаций для разработки новых рекомендаций по обработке использования искусственного интеллекта в патентных и авторских петициях.