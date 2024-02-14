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Наука и технологии
Опубликовано 14 февраля 2024, 21:08
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ИИ не сможет быть автором патентов — так решили в США

Но все равно нужно раскрыть его использование
Офис по патентам и товарным знакам США (USPTO) объявил, что искусственный интеллект (ИИ) не может быть указан как изобретатель в патентных заявках. Тем не менее, люди, использующие инструменты ИИ для создания изобретений, должны раскрывать этот факт.
ИИ не сможет быть автором патентов — так решили в США

© Ferra.ru

Согласно опубликованным рекомендациям, хотя искусственный интеллект и другие «неестественные лица» не могут быть указаны в качестве изобретателей, «использование ИИ физическим лицом не исключает признание физического лица как изобретателя». Лица, подающие заявки на патенты, обязаны раскрывать использование нейросети в процессе изобретения. Однако для регистрации патента человек, должен внести значительный вклад в концепцию изобретения.

В 2020 году USPTO определил, что только «естественные люди» могут подавать заявки на патенты, отклонив петицию исследователя Стивена Талера. Талер добавил созданную им систему искусственного интеллекта DABUS в качестве изобретателя в заявке на патент. Решение USPTO было подтверждено судом США.

USPTO и Управление по авторским правам США провели ряд публичных консультаций для разработки новых рекомендаций по обработке использования искусственного интеллекта в патентных и авторских петициях.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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