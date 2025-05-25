ИИ не сможет заменить человека в принятии решений

Искусственный интеллект пока не обладает ни ценностями, ни моралью, а это делает его решения потенциально опасными. Андрей Гамула, заместитель директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования, отметил, что алгоритмы не способны самостоятельно принимать этические решения. По его словам, пока технологии лишь следуют заранее заданным правилам, но их действия могут приводить к нежелательным последствиям.

Эксперт подчеркнул, что говорить об ИИ как об альтернативном разуме ещё слишком рано. Он заявил, что даже самые сложные системы действуют исключительно на основе данных, переданных им человеком. Искусственный интеллект не может нести ответственность за свои решения, поскольку он лишь инструмент, работающий в рамках созданных людьми программ и правил.

По мнению Гамулы, человек остаётся единственным разумным существом на Земле, способным принимать осознанные решения. Он добавил, что необходимо помнить об ограничениях технологий и учитывать их при разработке и внедрении новых решений. Это позволит минимизировать риски, связанные с использованием искусственного интеллекта.