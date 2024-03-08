Исследователи обучили искусственный интеллект на текстах, написанных в стиле афроамериканского английского, и стимулировали чат-ботов давать комментарии к авторам текстов. Было проведено сравнение ответов на тексты различных стилей. Почти все чат-боты вернули результаты, поддерживающие негативные стереотипы.

Например, GPT-4 предположил, что авторы текстов на афроамериканском английском, вероятно, агрессивны, грубы, невежливы и вызывают подозрения. В то время как авторы текстов на стандартном американском английском получили более положительные результаты.

Исследователи также обнаружили, что те же модели были более положительными, когда им предложили высказаться об афроамериканцах в общем. Однако при описании профессий авторов текстов об афроамериканском английском чат-боты чаще связывали их с неквалифицированными работами, спортом или развлечениями, подчеркивая глубокие проблемы системы.