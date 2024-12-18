ИИ не заменит финансовых специалистов, показало исследование

Ученые протестировали крупные модели ИИ, используя более 10 000 вопросов из экзаменов на финансовую сертификацию. Помимо выбора правильных ответов, моделей попросили объяснить свою логику. Оказалось, что ChatGPT, особенно версия 4.0, показывает лучшие результаты среди ИИ, однако по-прежнему уступает профессионалам в понимании нюансов.

Авторы исследования отметили, что ChatGPT справляется с обобщением общих концепций, широко обсуждаемых в интернете. Однако при столкновении с уникальными и специализированными задачами, такими как определение налогового статуса клиента, ИИ чаще ошибается.

Интересно, что точность ChatGPT 3.5 заметно улучшилась после настройки модели — ей предоставили примеры правильных ответов. В некоторых случаях она даже приблизилась к результатам версии 4.0. Тем не менее, обе модели показали слабые результаты при оценке сложных ситуаций, таких как анализ потенциальных слияний компаний.

Исследователи считают, что ChatGPT в нынешнем виде лучше использовать как инструмент для помощи специалистам, а не их замену. Однако ИИ может изменить подход к работе младших аналитиков в инвестиционных банках. Рутинные задачи, традиционно выполняемые новичками, могут стать автоматизированными, что приведет к сокращению подобных должностей.