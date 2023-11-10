ИИ нового поколения GPT-5 появится уже в начале 2024 года

Это стало известно благодаря утечкам информации от экспертов и инсайдеров, в том числе от известного аналитика Roemmele.

GPT-5, разрабатываемый OpenAI, обещает быть не просто улучшенной версией предшественника, но и включать в себя ряд прорывных нововведений.

Ожидается, что новая модель будет поддерживать не только текст, но и изображения, а также видео, что значительно расширяет её возможности применения.

Согласно утечкам, GPT-5 уже проходит тестирование на огромных объёмах данных и демонстрирует способности к самокоррекции и определённую степень самосознания.

Эти характеристики могут существенно изменить взаимодействие человека с машинными системами, делая его более интуитивным и эффективным.

Сама OpenAI пока не комментирует эти слухи, но ранее её глава Сэм Альтман намекал на значительные инновации, которые могут сделать текущие разработки компании устаревшими.

Это и подтверждает, что GPT-5 может стать настоящим прорывом в области искусственного интеллекта.