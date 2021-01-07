ИИ нового поколения успешно распознает людей в масках в 96% случаев

Ранее системы распознавания лиц демонстрировали успех в 77%, когда речь заходит о людях в масках (сейчас 96%), и в 93% случаев, если проверять приходится людей без масок (сейчас почти 100%), передаёт Business Insider. Специалисты отмечают явную тенденцию — пандемия COVID-19 очень сильно продвинула технологии анализа данных человеческих лиц.

Специалисты Rank One Computing заявили, что прочие биометрические способы идентификации слабо приспособлены для «коронавирусной эры». Сканирование отпечатка пальцев, например, является отличной основой для передачи болезней, отмечают в компании.