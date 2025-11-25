ИИ обнаружил биомаркер хронического стресса на КТ

В исследовании использовались данные 2842 участников со средним возрастом 69,3 года. Искусственный интеллект ретроспективно проанализировал КТ-снимки, рассчитывая индекс объема надпочечников. Этот показатель сравнивали с уровнем кортизола, аллостатической нагрузкой и данными психологических опросников.

Результаты показали, что повышенный объем надпочечников коррелирует с высоким уровнем кортизола, увеличенной аллостатической нагрузкой и показателями стресса. Каждое увеличение было связано с повышенным риском сердечной недостаточности и смертности. У пациентов с высоким уровнем воспринимаемого стресса объем надпочечников был больше.

Это открытие позволяет количественно оценивать накопленный эффект хронического стресса с помощью рутинной диагностики.