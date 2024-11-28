ИИ обнаружил ранее неизвестные экстремальные климатические явления

ИИ, разработанный учеными, способен восстанавливать данные о температурных экстремумах, таких как аномально жаркие или холодные дни и ночи, даже в тех случаях, когда данных с метеостанций недостаточно. Эта технология, получившая название CRAI (Climate Reconstruction AI), продемонстрировала большую точность по сравнению с традиционными методами обработки климатических данных.

Применяя модель на основе нейронных сетей, ученые реконструировали события, которые раньше могли быть упущены из-за нехватки данных, например, холодную волну 1929 года и аномальную жару 1911 года. Эти явления ранее были известны лишь из разрозненных исторических свидетельств.

Европа была выбрана для исследования из-за высокой плотности метеостанций с длительными архивами данных. Однако даже в этом регионе традиционные методы анализа, такие как интерполяция по расстоянию, не справлялись в условиях нехватки информации. Новый подход использует ИИ для заполнения пробелов и выявления пространственных тенденций изменений температуры и осадков.