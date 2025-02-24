ИИ обнаружил скрытые аномалии в мозге у детей с эпилепсией

Технология под названием MELD Graph может изменить подход к диагностике и лечению эпилепсии у 30 тысяч пациентов в Великобритании и 4 миллионов человек по всему миру, заявляют исследователи. Работа опубликована в журнале JAMA Neurology, а сам инструмент разработан учеными из Лондонского королевского колледжа и Университетского колледжа Лондона (UCL).

MELD Graph помогает выявлять фокальную корковую дисплазию (FCD) — одну из наиболее распространенных причин эпилепсии. У пациентов с таким диагнозом лекарства часто оказываются неэффективными, а хирургическое удаление пораженного участка мозга может полностью избавить от приступов. Однако выявить FCD на МРТ бывает сложно, и до половины таких случаев остаются незамеченными.

Ученые проанализировали данные 1 185 пациентов из 23 медицинских центров по всему миру. Среди них были 703 человека с FCD и 482 здоровых участника. Половина выборки состояла из детей. Обученный на этих данных MELD Graph научился находить малозаметные аномалии, которые могли бы остаться незамеченными.

По словам ведущего автора исследования, доктора Конрада Вагстиля, врачи перегружены большим количеством снимков для анализа. MELD Graph может ускорить диагностику и помочь избежать ненужных обследований и процедур.

ИИ-алгоритм уже помог выявить пропущенную ранее патологию у 12-летнего мальчика, страдавшего ежедневными приступами и безуспешно принимавшего девять различных препаратов. Новый инструмент позволил врачам определить возможность хирургического лечения, что могло бы значительно улучшить его состояние.