ИИ обновил легендарную рекламу Apple «Think Different»

Business.com предложил генеративному ИИ создать новые рекламные объявления для классической кампании, в которых были бы представлены современные иконы развлечений.

Результаты оказались удивительно достойными. В новых версиях рекламы можно увидеть таких знаменитостей, как Леди Гага с iPhone, Тейлор Свифт с Apple Watch и Тина Фей с MacBook.

Оригинальная кампания «Think Different» была запущена в 1990-х годах, когда Apple была на грани банкротства, и включала в себя изображения известных новаторов, таких как Махатма Ганди, Джон Леннон и Пабло Пикассо.

Обновлённая реклама, созданная с помощью ИИ, сохраняет общий стиль оригинала, но представляет более современные лица.