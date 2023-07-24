ИИ обновил легендарную рекламу Apple «Think Different»С учётом современных реалий
Более 20 лет назад Apple представила свою знаменитую рекламную кампанию «Think Different». Но теперь, благодаря искусственному интеллекту, она получила новую жизнь.
Business.com предложил генеративному ИИ создать новые рекламные объявления для классической кампании, в которых были бы представлены современные иконы развлечений.
Результаты оказались удивительно достойными. В новых версиях рекламы можно увидеть таких знаменитостей, как Леди Гага с iPhone, Тейлор Свифт с Apple Watch и Тина Фей с MacBook.
Оригинальная кампания «Think Different» была запущена в 1990-х годах, когда Apple была на грани банкротства, и включала в себя изображения известных новаторов, таких как Махатма Ганди, Джон Леннон и Пабло Пикассо.
Обновлённая реклама, созданная с помощью ИИ, сохраняет общий стиль оригинала, но представляет более современные лица.