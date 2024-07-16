ИИ оценит здоровье по длине шага человека

Длина шага — важный показатель здоровья, который позволяет выявить проблемы с опорно-двигательным аппаратом, старение, а также неврологические заболевания, такие как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз. Традиционные методы измерения длины шага требуют громоздкого оборудования и проводятся только в специализированных клиниках.

Новая разработка — это носимый датчик, который крепится на поясницу и позволяет непрерывно следить за походкой пациента в его повседневной жизни.

Исследование проводилось учеными из Тель-Авивского университета и медицинского центра Ихилов.

По словам ученых новый метод позволяет проводить точные измерения в естественной среде обитания пациента в течение всего дня с помощью носимого датчика, что поможет фиксировать реальную походку пациента.

Для обучения алгоритма исследователи использовали данные о походке на основе датчиков IMU, а также данные о длине шага, измеренные традиционным способом в предыдущем исследовании, у 472 испытуемых с различными заболеваниями. В результате был создан алгоритм, который в 3,5 раза точнее, чем самая передовая биомеханическая модель, используемая в настоящее время для оценки длины шага.