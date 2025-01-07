ИИ-очки Halliday получат телесуфлер с переводом на 40 языков

Новинка поддерживает функции телесуфлера, перевод текстов и речи в режиме реального времени на 40 языков. Поставки устройства начнутся в конце I квартала 2025 года, а цена будет варьироваться от $399 до $499.

Дисплей DigiWindow проецирует информацию прямо перед глазами пользователя, обеспечивая видимость даже при ярком солнечном свете. Он отображает текстовые сообщения, заметки и переводы без видимых препятствий для зрения.

Очки также поддерживают голосовые команды, управление через интерфейс оправы или специальное кольцо с трекпадом.

Функционал Halliday Glasses включает ИИ-анализ бесед, создание заметок, навигацию и синхронизацию с музыкальными текстами. Устройство подключается к смартфону по Bluetooth и предлагает до 8 часов автономной работы.