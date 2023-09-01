ИИ оказался лучше человека в управлении скоростными дронами

ИИ оказался лучше человека в управлении скоростными дронамиНам есть чему у него поучиться
В последние годы искусственный интеллект совершает прорывы в различных областях, от компьютерных игр до автопилотов.
Теперь учёные представили систему под названием Swift, которая использует глубокое обучение с подкреплением для управления скоростными дронами. Она не только соревнуется с человеческими чемпионами, но и превосходит их.
Swift состоит из двух ключевых модулей: системы восприятия и системы управления. Первая обрабатывает визуальную и инерционную информацию, а вторая — принимает решения о движении дрона.
Всё это работает на бортовых сенсорах и вычислительных системах, без внешней поддержки. При этом Swift успешно соревнуется с человеческими чемпионами и показывает при этом лучшее время прохождения трасс.
Отметим, что данный прорыв в области ИИ не только демонстрирует потенциал технологии в управлении сложными механическими системами, но и задаёт новые стандарты для человеческого мастерства.