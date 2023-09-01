ИИ оказался лучше человека в управлении скоростными дронами

Теперь учёные представили систему под названием Swift, которая использует глубокое обучение с подкреплением для управления скоростными дронами. Она не только соревнуется с человеческими чемпионами, но и превосходит их.

Swift состоит из двух ключевых модулей: системы восприятия и системы управления. Первая обрабатывает визуальную и инерционную информацию, а вторая — принимает решения о движении дрона.

Всё это работает на бортовых сенсорах и вычислительных системах, без внешней поддержки. При этом Swift успешно соревнуется с человеческими чемпионами и показывает при этом лучшее время прохождения трасс.

Отметим, что данный прорыв в области ИИ не только демонстрирует потенциал технологии в управлении сложными механическими системами, но и задаёт новые стандарты для человеческого мастерства.