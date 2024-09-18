ИИ оказался лучше людей в распознавании лжи

Исследование, опубликованное в журнале Management Science, сосредоточилось на способности участников телешоу «Golden Balls» распознавать ложь. В то время как люди с трудом определяют обман, алгоритмы справляются с этим гораздо лучше.

По данным исследования, алгоритмы правильно предсказывали поведение участников в 74% случаев, в то время как точность людей составила всего 51−53%. В одном из экспериментов участники, которые увидели предупреждение алгоритма о возможном обмане до просмотра видео, лучше определяли ложь.

Авторы исследования подчеркивают, что раннее предоставление алгоритмических предупреждений может существенно повысить эффективность борьбы с ложной информацией на онлайн-платформах.