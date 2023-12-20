ИИ оказался способен предсказывать события вашей жизни: от личности до времени смерти

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Computational Science, отмечается превосходство модели life2vec в систематическом упорядочивании данных и выдаче точных прогнозов. Проанализировав данные о состоянии здоровья и привязку к рынку труда, модель превзошла передовые нейронные сети, предлагая взглянуть на будущее человека на основе прошлых условий и событий.

Удивительно, но ответы life2vec охватывают такие вопросы, как «смерть в течение четырех лет», проливая свет на факторы, влияющие на продолжительность жизни. Ответы модели согласуются с существующими данными социальных наук, связывая руководящие должности и высокий доход с увеличением шансов на выживание, в то время как некоторые навыки и диагнозы психического здоровья создают более высокий риск.

Однако потенциал модели вызывает этические опасения, включая вопросы конфиденциальности данных и предвзятости. Предвещая новую эру предиктивной аналитики, исследователи подчеркивают важность решения этих проблем, прежде чем использовать такую технологию для оценки рисков для здоровья или предотвратимых жизненных событий.

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