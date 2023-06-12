ИИ омолодит Джеки Чана в новом фильме

Однако сейчас, благодаря технологии искусственного интеллекта, у нас появилась возможность снова увидеть на экране своих любимчиков во всей прежней красе.

Накануне, в рамках пресс-конференции компании Bona Film Group, стало известно, что в грядущем фильме «Легенда» будет использоваться ИИ, который воссоздаст образ Джеки Чана в возрасте 27 лет.

Он также отметил, что восстановленную с помощью нейросети версию Джеки Чана уже показали самому актёру и он остался доволен результатом.

Отметим, что хоть омолаживание актёров не является чем-то новым, появление новейших ИИ-технологий способно вывести данный процесс на недосягаемый ранее уровень.