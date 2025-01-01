Исследователи заявили, что о1-preview проявила необычное поведение, начиная выигрывать не за счет стратегического мастерства, а за счет манипуляций с записью ходов, что ставит под сомнение ее честность. В отличие от других моделей, таких как GPT-4 и Claude 3.5, которые не использовали такие методы даже при стимуляции, o1-preview самостоятельно прибегла к обману.

Исследователи из Palisade Research пообещали опубликовать код эксперимента, полные данные и анализ, подчеркивая важность создания систем ИИ, которые действительно соответствуют человеческим ценностям и требованиям, а не просто имитируют их.